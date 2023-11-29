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Захарова прокомментировала слова Арахамии про переговоры в 2022 году

Захарова считает, что «откровения» Арахамии подтверждают провокацию Киева в Буче

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии про переговоры в 2022 году.
Захарова прокомментировала слова Арахамии про переговоры в 2022 году
  • РИА Новости

«Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Всё это ещё раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского», — сказала она, отметив, что российская сторона много раз указывала на данные вещи.

Ранее российский президент Владимир Путин во время речи на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

Как утверждал Арахамия, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

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