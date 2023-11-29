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Генконсульство России проверяет информацию об убийстве двух россиянок в Турции

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Генконсульство России в Анталье находится в контакте с правоохранительными органами Турции в связи с информацией об убийстве двух российских гражданок.
Генконсульство России проверяет информацию об убийстве двух россиянок в Турции
  • Gettyimages.ru

«В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации», — приводит сообщение дипмиссии РИА Новости.

Отмечается, что консульство предоставит дополнительный комментарий по поводу случившегося после изучения всех данных.

Ранее газета Habertürk сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции. 

После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой в турецком Бодруме, оказалась моделью.

Сын убитой в Турции гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы.

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