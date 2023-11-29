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Глава ЕК: Украина выполнила почти все требования ЕС для переговоров о членстве

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Украина выполнила почти все требования Европейского союза, необходимые для запуска переговоров о вступлении страны в объединение.
Глава ЕК: Украина выполнила почти все требования ЕС для переговоров о членстве
  • AP

Слова еврочиновницы приводит газета Politico.

«Они выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые мы просили их сделать», — сказала фон дер Ляйен.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в ЕС при выполнении ряда условий.

Депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» Марсель де Грааф раскритиковал рекомендацию Еврокомиссии о начале диалога о вступлении Украины в Евросоюз.

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