Глава ЕК: Украина выполнила почти все требования ЕС для переговоров о членстве
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Слова еврочиновницы приводит газета Politico.
«Они выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые мы просили их сделать», — сказала фон дер Ляйен.
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в ЕС при выполнении ряда условий.
Депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» Марсель де Грааф раскритиковал рекомендацию Еврокомиссии о начале диалога о вступлении Украины в Евросоюз.