Глава ЕК: Украина выполнила почти все требования ЕС для переговоров о членстве

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Украина выполнила почти все требования Европейского союза, необходимые для запуска переговоров о вступлении страны в объединение.

Слова еврочиновницы приводит газета Politico.

«Они выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые мы просили их сделать», — сказала фон дер Ляйен.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в ЕС при выполнении ряда условий.

Депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» Марсель де Грааф раскритиковал рекомендацию Еврокомиссии о начале диалога о вступлении Украины в Евросоюз.