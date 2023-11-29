Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем сравнил страны Запада со стадом слонов, которые защищают Украину.

Так, в ходе мероприятия одна из журналисток спросила Кулебу и Борреля об из позиции по отношению к заявлениям об усталости на Западе от конфликта Украине, сравнив ситуацию со «слоном в комнате» — проблему, которую все замечают, но о которой никто не говорит.

Отвечая на вопрос, Кулеба отметил, что эта идиома несправедлива по отношению к слонам, так как они очень мудрые животные, которые готовы защитить друг друга.

Он заявил, что Украина является членом стада, поэтому «слоны будут защищать» её настолько сильно, насколько Киев будет вносить свой вклад в их защиту.

Кулеба также заявил, что Запад не подталкивает Украину к началу переговоров с Россией.

Как заявил помощник российского президента Владимир Мединский, в правительстве Украины признаются, что не принимают самостоятельных решений, Киев управляется извне.