В ФРГ 12 военных бундесвера пострадали при столкновении двух БМП Marder
Об этом пишет издание Bild со ссылкой на пресс-секретаря 37-й мотопехотной бригады, капитана Ренцо ди Лео.
«Вчера вечером шестеро коллег ещё находились в стационаре», — сказал он.
В материале отмечается, что столкновение произошло в лощине в условиях плохой видимости.
В конце августа в Германии в результате столкновения нескольких грузовиков погибли два человека. Один из автомобилей перевозил закись азота.
В сентябре восемь человек получили травмы в результате столкновения двух вагонеток на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене.