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В ФРГ 12 военных бундесвера пострадали при столкновении двух БМП Marder

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12 военных бундесвера получили ранения из-за столкновения двух боевых машин пехоты Marder в ходе учений на полигоне в Бад-Зальцунгене.

Об этом пишет издание Bild со ссылкой на пресс-секретаря 37-й мотопехотной бригады, капитана Ренцо ди Лео.

«Вчера вечером шестеро коллег ещё находились в стационаре», — сказал он.

В материале отмечается, что столкновение произошло в лощине в условиях плохой видимости.

В конце августа в Германии в результате столкновения нескольких грузовиков погибли два человека. Один из автомобилей перевозил закись азота.

В сентябре восемь человек получили травмы в результате столкновения двух вагонеток на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене.

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