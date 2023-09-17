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Восемь человек пострадали из-за аварии на американских горках на Октоберфесте

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Восемь человек получили травмы в результате столкновения двух вагонеток на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене.
Восемь человек пострадали из-за аварии на американских горках на Октоберфесте
  • Gettyimages.ru
  • © Felix Hörhager/picture alliance

Об этом сообщило издание Bild.

Отмечается, что пострадавшие получили лёгкие травмы.

Ранее в Германии в результате столкновения нескольких грузовиков погибли два человека. Отмечается, что один из автомобилей перевозил закись азота.

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