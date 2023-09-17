Восемь человек пострадали из-за аварии на американских горках на Октоберфесте
Восемь человек получили травмы в результате столкновения двух вагонеток на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене.
- Gettyimages.ru
- © Felix Hörhager/picture alliance
Об этом сообщило издание Bild.
Отмечается, что пострадавшие получили лёгкие травмы.
Ранее в Германии в результате столкновения нескольких грузовиков погибли два человека. Отмечается, что один из автомобилей перевозил закись азота.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен