Восемь человек пострадали из-за аварии на американских горках на Октоберфесте

Восемь человек получили травмы в результате столкновения двух вагонеток на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене.

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Об этом сообщило издание Bild. Отмечается, что пострадавшие получили лёгкие травмы. Ранее в Германии в результате столкновения нескольких грузовиков погибли два человека. Отмечается, что один из автомобилей перевозил закись азота.