RMF: украинские перевозчики начали акции протеста на границе с Польшей
- AFP
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По данным радиостанции, в пограничных городах Пшемысле и Медыка образовались большие автомобильные пробки.
«Причиной стала блокада, которую в ответ на протест польских водителей начали водители с Украины», — говорится в публикации.
Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что польские перевозчики с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе двух стран.
Мэр Львова Андрей Садовой потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду» и «вернуться к реальности».