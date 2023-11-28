RMF: украинские перевозчики начали акции протеста на границе с Польшей

Водители с Украины начали собственные акции протеста на границе с Польшей в ответ на блокировку дорог польскими перевозчиками, информирует радиостанция RMF FM.

По данным радиостанции, в пограничных городах Пшемысле и Медыка образовались большие автомобильные пробки.

«Причиной стала блокада, которую в ответ на протест польских водителей начали водители с Украины», — говорится в публикации.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что польские перевозчики с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе двух стран.

Мэр Львова Андрей Садовой потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду» и «вернуться к реальности».