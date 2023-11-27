В Киеве сообщили, что Польша начнёт круглосуточную блокаду КПП «Медыка»

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил в эфире украинского телемарафона, что польские перевозчики с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе двух стран.

Об этом информирует РИА Новости. Ранее на Украине призвали Польшу разблокировать границу для грузовиков. Также мэр Львова Андрей Садовой потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду» и «вернуться к реальности».