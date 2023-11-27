В Киеве сообщили, что Польша начнёт круглосуточную блокаду КПП «Медыка»
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил в эфире украинского телемарафона, что польские перевозчики с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе двух стран.
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее на Украине призвали Польшу разблокировать границу для грузовиков.
Также мэр Львова Андрей Садовой потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду» и «вернуться к реальности».
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