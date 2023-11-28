МИД: Россия примет меры в случае военной активности НАТО у своих границ

Россия намерена предпринимать все меры предосторожности в ответ на активность НАТО у собственных границ, сообщил замглавы российского дипведомства Александр Грушко.

По его словам, военная активность Североатлантического альянса «формирует военно-политическую реальность», содержащую в себе заряд дестабилизации. По этой причине Москва будет принимать военно-технические меры предосторожности.

«Будем это делать, как заявил президент России Владимир Путин, сообразуясь с реальным изменением военной обстановки. Имею в виду те военные потенциалы, которые могут быть размещены или могут появиться вдоль наших границ», — цитирует Грушко ТАСС.

Ранее он заявил, что НАТО подрывает безопасность в Евросоюзе при попытках добиться превосходства над Россией.