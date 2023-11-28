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Грушко: НАТО подрывает безопасность в ЕС при попытках добиться превосходства

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Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что НАТО подрывает безопасность в странах Европы, пытаясь добиться военного превосходства над Россией.
Грушко: НАТО подрывает безопасность в ЕС при попытках добиться превосходства
  • AP
  • © Olivier Matthys

Он отметил, что альянс сейчас создаёт военную инфраструктуру в Польше и странах Прибалтики, например размещает дальнобойные системы, наращивает противовоздушную и противоракетную оборону, передаёт РИА Новости.

По словам дипломата, это подрывает не только региональную безопасность, но и общеевропейскую безопасность.

Ранее сообщалось, что Британия разместит истребители Typhoon на территории Польши.

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