Грушко: НАТО подрывает безопасность в ЕС при попытках добиться превосходства

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что НАТО подрывает безопасность в странах Европы, пытаясь добиться военного превосходства над Россией.

Он отметил, что альянс сейчас создаёт военную инфраструктуру в Польше и странах Прибалтики, например размещает дальнобойные системы, наращивает противовоздушную и противоракетную оборону, передаёт РИА Новости.

По словам дипломата, это подрывает не только региональную безопасность, но и общеевропейскую безопасность.

Ранее сообщалось, что Британия разместит истребители Typhoon на территории Польши.