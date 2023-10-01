Узнать больше

Британия разместит истребители Typhoon на территории Польши

Короткая ссылка
Лондон собирается разместить истребители Typhoon на территории Польши для того, чтобы защитить республику.
Британия разместит истребители Typhoon на территории Польши
  • Gettyimages.ru

Такое заявление сделал глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, передаёт ТАСС.

«В ответ на соответствующую просьбу от польских друзей Typhoon наших ВВС размещаются в Польше для поддержки нашего союзника по НАТО от возрастающей угрозы российского вмешательства», — объяснил он.

Министр добавил, что соответствующая мера перед парламентскими выборами в Польше стала мощным сигналом того, что Лондон поддерживает свободу и демократию своих партнёров.

Ранее американская компания Lockheed Martin сообщила о подписании с Минобороны Польши соглашения о сотрудничестве в производстве РСЗО HIMARS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить