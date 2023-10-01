Британия разместит истребители Typhoon на территории Польши

Лондон собирается разместить истребители Typhoon на территории Польши для того, чтобы защитить республику.

Такое заявление сделал глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, передаёт ТАСС.

«В ответ на соответствующую просьбу от польских друзей Typhoon наших ВВС размещаются в Польше для поддержки нашего союзника по НАТО от возрастающей угрозы российского вмешательства», — объяснил он.

Министр добавил, что соответствующая мера перед парламентскими выборами в Польше стала мощным сигналом того, что Лондон поддерживает свободу и демократию своих партнёров.

Ранее американская компания Lockheed Martin сообщила о подписании с Минобороны Польши соглашения о сотрудничестве в производстве РСЗО HIMARS.