Британия разместит истребители Typhoon на территории Польши
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Такое заявление сделал глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, передаёт ТАСС.
«В ответ на соответствующую просьбу от польских друзей Typhoon наших ВВС размещаются в Польше для поддержки нашего союзника по НАТО от возрастающей угрозы российского вмешательства», — объяснил он.
Министр добавил, что соответствующая мера перед парламентскими выборами в Польше стала мощным сигналом того, что Лондон поддерживает свободу и демократию своих партнёров.
Ранее американская компания Lockheed Martin сообщила о подписании с Минобороны Польши соглашения о сотрудничестве в производстве РСЗО HIMARS.