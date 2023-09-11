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Польша договорилась с Lockheed Martin о совместном производстве РСЗО HIMARS

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Американская компания Lockheed Martin сообщила о подписании с Минобороны Польши рамочного соглашения о сотрудничестве в производстве РСЗО HIMARS.
Польша договорилась с Lockheed Martin о совместном производстве РСЗО HIMARS
  • globallookpress.com
  • © Attila Husejnow

РИА Новости передаёт текст пресс-релиза.

Отмечается, что стороны договорились о монтаже РСЗО на грузовиках Jelcz и выпуске десятков тысяч ракет.

Так, 486 автомобилей будут собраны в Польше с началом поставок в 2026 году.

Кроме того, уточняется, что будут произведены десятки тысяч ракетных боеприпасов.

30 августа директор завода Mielec Януш Закренцкий сообщил, что американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin разместил на территории Польши производство компонентов для истребителей F-16.

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