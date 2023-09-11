Польша договорилась с Lockheed Martin о совместном производстве РСЗО HIMARS
- globallookpress.com
- © Attila Husejnow
РИА Новости передаёт текст пресс-релиза.
Отмечается, что стороны договорились о монтаже РСЗО на грузовиках Jelcz и выпуске десятков тысяч ракет.
Так, 486 автомобилей будут собраны в Польше с началом поставок в 2026 году.
Кроме того, уточняется, что будут произведены десятки тысяч ракетных боеприпасов.
30 августа директор завода Mielec Януш Закренцкий сообщил, что американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin разместил на территории Польши производство компонентов для истребителей F-16.