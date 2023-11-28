Российский лидер Владимир Путин заявил о стремлении Запада расчленить и разграбить Россию.

«Наше многообразие и единство культур, языков, этносов просто не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов. В их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку, мол, Россия — тюрьма народов, а сами русские — народ рабов — слышали это много раз на протяжении веков. Слышали, что Россию, оказывается, надо сегодня деколонизировать, а на самом деле что им нужно? На самом деле им нужно расчленить и разграбить Россию», — сказал он.

Ранее глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что западные страны ненавидят Россию, а также лично российского президента Владимира Путина, за то, что тот не позволил им реализовать стратегию расчленения страны с целью добычи её природных ресурсов.