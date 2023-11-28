Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что западные страны ненавидят Россию, а также лично российского президента Владимира Путина, за то, что тот не позволил им реализовать стратегию расчленения страны с целью добычи её природных ресурсов.

Как он отметил на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых учёных на федеральной территории Сириус, Запад видит Россию исключительно как собственный источник ресурсов.

«Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Ковальчук западные страны уже поделили страну по аналогии с Югославией.

«И вдруг оказалось, что это не так. Произошло не так, как они хотели. Поэтому такая глубинная ненависть», — добавил он.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что американцы унаследовали свою русофобию от Британской империи.