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Ковальчук: Запад ненавидит Путина за то, что тот не позволил расчленить Россию

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Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что западные страны ненавидят Россию, а также лично российского президента Владимира Путина, за то, что тот не позволил им реализовать стратегию расчленения страны с целью добычи её природных ресурсов.
Ковальчук: Запад ненавидит Путина за то, что тот не позволил расчленить Россию
  • kremlin.ru

Как он отметил на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых учёных на федеральной территории Сириус, Запад видит Россию исключительно как собственный источник ресурсов. 

«Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Ковальчук западные страны уже поделили страну по аналогии с Югославией.

«И вдруг оказалось, что это не так. Произошло не так, как они хотели. Поэтому такая глубинная ненависть», — добавил он.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что американцы унаследовали свою русофобию от Британской империи.

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