Ковальчук: Запад ненавидит Путина за то, что тот не позволил расчленить Россию
- kremlin.ru
Как он отметил на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых учёных на федеральной территории Сириус, Запад видит Россию исключительно как собственный источник ресурсов.
«Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил Ковальчук западные страны уже поделили страну по аналогии с Югославией.
«И вдруг оказалось, что это не так. Произошло не так, как они хотели. Поэтому такая глубинная ненависть», — добавил он.
Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что американцы унаследовали свою русофобию от Британской империи.