Yle: Финляндия анонсировала введение новых ограничений на границе с Россией

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен анонсировала новые решения о введении ограничений на границе с Россией.

Об этом сообщает портал Yle.

О каких именно ограничениях идёт речь, министр не уточнила.

Ранее уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман заявила, что решение финских властей закрыть почти все КПП на границе с Россией ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что, приняв решение о закрытии КПП на границе с Россией, Финляндия огородила саму себя от мирового большинства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, опуская железный занавес, Финляндия лишает страну возможности развития.