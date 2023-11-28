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Yle: Финляндия анонсировала введение новых ограничений на границе с Россией

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Глава МВД Финляндии Мари Рантанен анонсировала новые решения о введении ограничений на границе с Россией.
Yle: Финляндия анонсировала введение новых ограничений на границе с Россией
  • AFP
  • © Emmi Korhonen / Lehtikuva

Об этом сообщает портал Yle.

О каких именно ограничениях идёт речь, министр не уточнила. 

Ранее уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман заявила, что решение финских властей закрыть почти все КПП на границе с Россией ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что, приняв решение о закрытии КПП на границе с Россией, Финляндия огородила саму себя от мирового большинства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, опуская железный занавес, Финляндия лишает страну возможности развития.

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