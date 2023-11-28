Yle: Финляндия анонсировала введение новых ограничений на границе с Россией
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Об этом сообщает портал Yle.
О каких именно ограничениях идёт речь, министр не уточнила.
Ранее уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман заявила, что решение финских властей закрыть почти все КПП на границе с Россией ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что, приняв решение о закрытии КПП на границе с Россией, Финляндия огородила саму себя от мирового большинства.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, опуская железный занавес, Финляндия лишает страну возможности развития.