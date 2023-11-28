France 24: Еврокомиссия одобрила запрет на продажу алмазов из России

Еврокомиссия одобрила предложение о запрете продажи алмазов из России и направит его странам ЕС на рассмотрение.

«Еврокомиссия приняла предложение, которое будет направлено странам-членам на одобрение. Оно ожидается в ближайшие дни, если 27 стран-членов проголосуют единогласно», — сообщает France 24.

Отмечается, что запрет коснётся торговли российскими алмазами, а также алмазами, экспортируемыми из России. Кроме того, в период с марта по сентябрь 2024 года будет вводиться запрет на алмазы, обрабатываемые в третьих странах.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что новый, уже 12-й по счёту пакет антироссийских санкций расширит чёрный список в отношении отдельных граждан, а также затронет экспорт алмазов.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, страны Запада мучаются из-за того, что санкции не бьют по России и Москва извлекает выгоду из введённых антироссийских ограничений.