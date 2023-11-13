Боррель: 12-й пакет санкций против России затронет экспорт алмазов
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Об этом он сказал по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.
«Мы завершаем подготовку 12-го пакета санкций против России, они включают персональные санкции, экономические и секторальные ограничения», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что в пакет войдут, в частности, новые экспортные ограничения, касающиеся алмазов, а также действия по укреплению потолка цен на нефть.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейская комиссия представит 12-й пакет антироссийских санкций на этой неделе.