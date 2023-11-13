Боррель: 12-й пакет санкций против России затронет экспорт алмазов

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что новый, уже 12-й по счёту пакет антироссийских санкций расширит чёрный список в отношении отдельных граждан, а также затронет экспорт алмазов.

Об этом он сказал по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.

«Мы завершаем подготовку 12-го пакета санкций против России, они включают персональные санкции, экономические и секторальные ограничения», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что в пакет войдут, в частности, новые экспортные ограничения, касающиеся алмазов, а также действия по укреплению потолка цен на нефть.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейская комиссия представит 12-й пакет антироссийских санкций на этой неделе.