Сийярто: ЕК представит 12-й пакет санкций против России на этой неделе

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейская комиссия представит 12-й пакет антироссийских санкций на этой неделе.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с венгерскими журналистами, которое транслировалось в соцсетях.

«На заседании Совета по иностранным делам мы получили информацию о том, что предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций против России будет представлено государствам-членам на этой неделе», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим министр выразил мнение, что 12-й пакет весьма необдуманно вводить до анализа «последствий первых 11 пакетов». Вместе с этим он добавил, что ограничения против России не только не достигли своей цели, но и нанесли ущерб европейской экономике.

Ранее Канада ввела санкции в отношении российской певицы Сары Шор, известной как Жасмин.