Канада ввела санкции в отношении российской певицы Жасмин
Канада ввела санкции в отношении российской певицы Сары Шор, известной как Жасмин.
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Санкционный список опубликован на сайте канадского правительства.
Всего в обновлённый санкционный список включены девять человек.
В сентябре олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный попал в санкционный список Канады.
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