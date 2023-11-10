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Канада ввела санкции в отношении российской певицы Жасмин

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Канада ввела санкции в отношении российской певицы Сары Шор, известной как Жасмин.
Канада ввела санкции в отношении российской певицы Жасмин
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Санкционный список опубликован на сайте канадского правительства.

Всего в обновлённый санкционный список включены девять человек.

В сентябре олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный попал в санкционный список Канады.

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