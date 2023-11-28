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Власти Франции анонсировали запрет на курение на пляжах и в парках

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Запрет на курение на пляжах и в парках начнёт действовать во Франции в 2023—2027 годах. Такая мера предусмотрена новой антитабачной программой, разработанной Министерством здравоохранения страны.
Власти Франции анонсировали запрет на курение на пляжах и в парках
  • Gettyimages.ru
  • © Glow Images

Как рассказал министр здравоохранения и профилактики Франции Орельян Руссо, действующие зоны запрета курения распространятся также на пляжи, парки, леса.

Помимо этого, под запретом окажется и курение на территориях, расположенных вблизи общественных мест. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Также программа по борьбе с курением предусматривает повышение цен на табак. Как сообщалось ранее, стоимость одной пачки сигарет во Франции к 2026 году достигнет €13.

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