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Стоимость пачки сигарет во Франции достигнет €13

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Власти Франции продолжают кампанию по борьбе с табакокурением. Как сообщил министр здравоохранения страны Орельян Руссо, цены на сигареты в 2025 и 2026 годах увеличатся и достигнут €13 за пачку, что соответствует 1263 рублям по текущему курсу.
Стоимость пачки сигарет во Франции достигнет €13
  • AP
  • © Pavel Golovkin

Руссо в своём антитабачном проекте предложил провести двухэтапное повышение цен на табак. Так, в 2025 году стоимость пачки сигарет должна увеличиться до €12, в 2026-м — до €13.

По мнению главы французского Минздрава, повышение цен на табак — наиболее эффективная мера борьбы с курением.

В подтверждение этому Руссо привёл заключения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и независимые исследования, проводившиеся по всему миру, передаёт французский телеканал BFMTV.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что в стране могут запретить одноразовые электронные сигареты.

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