Стоимость пачки сигарет во Франции достигнет €13
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Руссо в своём антитабачном проекте предложил провести двухэтапное повышение цен на табак. Так, в 2025 году стоимость пачки сигарет должна увеличиться до €12, в 2026-м — до €13.
По мнению главы французского Минздрава, повышение цен на табак — наиболее эффективная мера борьбы с курением.
В подтверждение этому Руссо привёл заключения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и независимые исследования, проводившиеся по всему миру, передаёт французский телеканал BFMTV.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что в стране могут запретить одноразовые электронные сигареты.