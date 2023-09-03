Премьер Борн: во Франции могут запретить одноразовые электронные сигареты

Французский премьер-министр Элизабет Борн сообщила, что во Франции в скором времени могут запретить одноразовые электронные сигареты.

Об этом Борн сказала в эфире радиостанции RTL.

По словам премьера, власти фиксируют рост потребления табака в стране. Как отметила Борн, ежегодно во Франции умирают 75 тыс. человек от последствий курения.

«Правительство вскоре представит новый национальный план по борьбе с табакокурением, включающий в том числе запрет одноразовых электронных сигарет», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России вступили в силу новые ограничения по продаже вейпов.