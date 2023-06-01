Ограничения при продаже вейпов, требования к автомобилям и поддержка самозанятых: какие законы вступают в силу в июне

В июне самозанятые получат возможность регистрировать товарные знаки. Также в России начнёт действовать новый ГОСТ, содержащий требования к качеству детских и взрослых зубных щёток, а все выпускаемые на территории РФ автомобили должны будут соответствовать новому экологическому стандарту. Кроме того, вступят в силу ограничения при продаже вейпов и расширится перечень товаров, в отношении которых разрешён параллельный импорт. Наконец, с 1 июня возобновляется выдача биометрических загранпаспортов. Подробнее об этих и о других нововведениях — в материале RT.

Ограничения при продаже вейпов, «Зелёная карта» и поддержка самозанятых: какие законы вступают в силу в июне

Вейпы

С 1 июня вейпы, а также их части и составные элементы нельзя будет продавать на ярмарках и выставках, путём развозной и разносной торговли, дистанционным способом и с использованием автоматов.

Подобные устройства можно будет купить только в стационарных магазинах. При этом в них с 1 июня также запрещена открытая выкладка и демонстрация вейпов.

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Персональные данные

С 1 июня вступают в силу правила отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных.

Гражданин РФ при посещении МФЦ может представить в письменной форме отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных в отношении себя либо лица, законным представителем которого он является.

Новый ГОСТ зубных щёток

С 1 июня в России начнёт действовать новый ГОСТ, содержащий требования к качеству детских и взрослых зубных щёток.

Согласно новым требованиям, синтетическое волокно в кустах щётки должно быть без заусенцев, щетина в рабочей части должна быть прямой, а наличие там незакреплённого волокна считается недопустимым.

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Маркировка товаров

С 1 июня в России расширится список одежды и аксессуаров, которые подлежат обязательной маркировке.

Теперь цифровая идентификация будет распространяться на спортивные костюмы, пиджаки, брюки, блузки, рубашки, куртки, пальто, плащи, ветровки и продукцию из искусственного меха.

Автомобили

С 1 июня все выпускаемые на территории России автомобили должны будут соответствовать экологическому стандарту класса не ниже «Евро-2».

Также с этого дня вернётся требование по обязательной установке модулей ЭРА-ГЛОНАСС. Оно затронет не только дилерские машины, но и автомобили, ввозимые на территорию РФ физическими лицами.

Выдача биометрических загранпаспортов

С 1 июня в России возобновят приём заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов — с электронным носителем информации. Паспорт будет действовать десять лет. Выдачу таких документов временно приостановили в феврале.

Материнский капитал

В июне изменится дата перечисления выплаты из средств материнского капитала, сообщили в Социальном фонде России.

Так, если раньше деньги приходили в 20-х числах месяца, то теперь будет установлен единый день выплат. При этом средства будут перечисляться не за текущий месяц, как это происходит в настоящее время, а за предыдущий.

«Зелёная карта»

С 1 июня прекращают своё действие на территории ЕС, Швейцарии и Великобритании страховые сертификаты для автовладельцев «Зелёная карта», выданные Россией.

Отмечается, что водителям, передвигающимся в этих странах на ТС, зарегистрированных в РФ, необходимо приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны.

«Для поездок в другие страны системы, в том числе в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию, российские «Зелёные карты» действуют без ограничений», — сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Выборы

С 9 июня вступает в силу закон, позволяющий проводить референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления при военном положении, если решение об их назначении принято по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ России.

Отмечается, что закон направлен на то, чтобы дать гражданам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей возможность участвовать в выборах.

Параллельный импорт

С 15 июня расширяется перечень товаров, в отношении которых разрешён параллельный импорт. Такие товары могут ввозиться в РФ без разрешения правообладателей.

Так, в список добавлен ряд брендов моторных масел и бытовой техники, косметики и парфюмерии, а также игрушки, детские товары и продукция IKEA.

Гражданство

С 17 июня заработает правовой механизм, при котором имеющий украинский паспорт гражданин России сможет подать заявление на аннулирование украинского гражданства в российские органы внутренних дел. Сделать это можно будет в электронном виде на портале «Госуслуги».

При этом отказ от гражданства будет считаться действительным с момента подачи документа.

Legion-Media

Поддержка самозанятых

С 29 июня самозанятые и люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам, смогут регистрировать товарные знаки. Ранее это могли делать только юрлица и индивидуальные предприниматели.

«Товарные знаки пользуются спросом у предпринимателей. Однако граждане, не являющиеся ИП, не могут их зарегистрировать. После вступления закона в силу у россиян появится дополнительный инструмент для развития личных брендов. Мера важна в первую очередь для самозанятых — она позволит им продвигать товары и услуги», — отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.