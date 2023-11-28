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Конгрессвумен Грин призвала США прекратить финансировать конфликт на Украине

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Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети X вновь призвала США прекратить финансирование конфликта на Украине.
Конгрессвумен Грин призвала США прекратить финансировать конфликт на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker

«Безопасность границ США не должна быть совмещена с финансированием проигранного конфликта на Украине», — написала она.

Вместе с этим американский политик напомнила, что Украина не является одним из американских штатов, чтобы ей выделяли так много денег. Она указала, что идеи о совмещении вопроса безопасности границ Соединённых Штатов и денег для Украины — это «пощёчина американцам».

Ранее Джанет Йеллен заявила, что США не должны позволить Украине проиграть, поэтому Вашингтону необходимо «присоединиться к остальным», отметив взносы, которые делают Евросоюз и МВФ.

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