Конгрессвумен Грин призвала США прекратить финансировать конфликт на Украине

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети X вновь призвала США прекратить финансирование конфликта на Украине.

«Безопасность границ США не должна быть совмещена с финансированием проигранного конфликта на Украине», — написала она.

Вместе с этим американский политик напомнила, что Украина не является одним из американских штатов, чтобы ей выделяли так много денег. Она указала, что идеи о совмещении вопроса безопасности границ Соединённых Штатов и денег для Украины — это «пощёчина американцам».

Ранее Джанет Йеллен заявила, что США не должны позволить Украине проиграть, поэтому Вашингтону необходимо «присоединиться к остальным», отметив взносы, которые делают Евросоюз и МВФ.