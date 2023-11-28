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Рябков: успешное завершение СВО станет предпосылкой для изменения мышления США

Рябков: США на Украине могут наступить на вьетнамские и афганские грабли

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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Соединённые Штаты в ситуации с украинскими властями «наступят на грабли» вьетнамского конфликта и афганского, а после победы России в СВО мышление американской стороны изменится.
Рябков: успешное завершение СВО станет предпосылкой для изменения мышления США
  • РИА Новости

«Американцам придётся снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли», — цитирует его ТАСС.

Рябков подчеркнул, что успешное завершение СВО на Украине станет «решающей предпосылкой для того, чтобы в Вашингтоне скорректировали своё мышление».

Дипломат допустил, что изменение мышления американской стороны позволит открыть новые перспективы как в плане двусторонних отношений, так и в плане уже, по сути, отсутствующего контроля над вооружениями.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский начал осознавать, что Запад утрачивает веру в успех ВСУ на поле боя.

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