Рябков: успешное завершение СВО станет предпосылкой для изменения мышления США
Рябков: США на Украине могут наступить на вьетнамские и афганские грабли
- РИА Новости
«Американцам придётся снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли», — цитирует его ТАСС.
Рябков подчеркнул, что успешное завершение СВО на Украине станет «решающей предпосылкой для того, чтобы в Вашингтоне скорректировали своё мышление».
Дипломат допустил, что изменение мышления американской стороны позволит открыть новые перспективы как в плане двусторонних отношений, так и в плане уже, по сути, отсутствующего контроля над вооружениями.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский начал осознавать, что Запад утрачивает веру в успех ВСУ на поле боя.