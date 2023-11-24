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Политолог Бартосяк: Зеленский надеется, что США не признают поражения ВСУ

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Владимир Зеленский рассчитывает, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь, поскольку для Белого дома будет неприемлемо признать поражение Украины. Такое мнение высказал польский политолог Яцек Бартосяк.
Политолог Бартосяк: Зеленский надеется, что США не признают поражения ВСУ
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

Эксперт в беседе с польской радиостанцией Radio Wnet отметил, что на Украине уже идёт политическая схватка за то, кого можно будет обвинить в неудачах на фронте.

«Россия выигрывает. Украина находится в очень плохом состоянии — в экономическом и военном плане. Невооружённым глазом видно, что между политической и военной властью — между Залужным и Зеленским — назревает конфликт», — цитирует его ИноТВ.

У аналитика нет сомнений, что в настоящий момент среди киевских властей решается вопрос о том, кого можно будет обвинить в неудачах на фронте. 

«Украина полностью зависит от помощи извне, особенно со стороны США. Поэтому американцы решают, какое развитие в ближайшие месяцы будет у этого конфликта», — добавил он.

Бартосяк не исключает, что в настоящий момент Зеленский, скорее всего, рассчитывает на то, что для команды президента США Джо Байдена признать, что украинские власти проиграли, будет глупо, а потому американская сторона продолжит помогать Киеву.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал осознавать, что Запад утрачивает веру в успех ВСУ на поле боя.

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