Политолог Бартосяк: Зеленский надеется, что США не признают поражения ВСУ

Владимир Зеленский рассчитывает, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь, поскольку для Белого дома будет неприемлемо признать поражение Украины. Такое мнение высказал польский политолог Яцек Бартосяк.

Эксперт в беседе с польской радиостанцией Radio Wnet отметил, что на Украине уже идёт политическая схватка за то, кого можно будет обвинить в неудачах на фронте.

«Россия выигрывает. Украина находится в очень плохом состоянии — в экономическом и военном плане. Невооружённым глазом видно, что между политической и военной властью — между Залужным и Зеленским — назревает конфликт», — цитирует его ИноТВ.

У аналитика нет сомнений, что в настоящий момент среди киевских властей решается вопрос о том, кого можно будет обвинить в неудачах на фронте.

«Украина полностью зависит от помощи извне, особенно со стороны США. Поэтому американцы решают, какое развитие в ближайшие месяцы будет у этого конфликта», — добавил он.

Бартосяк не исключает, что в настоящий момент Зеленский, скорее всего, рассчитывает на то, что для команды президента США Джо Байдена признать, что украинские власти проиграли, будет глупо, а потому американская сторона продолжит помогать Киеву.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал осознавать, что Запад утрачивает веру в успех ВСУ на поле боя.