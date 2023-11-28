Замгоссекретаря: США заинтересованы в обсуждении с Россией ядерной сферы
Об этом сообщила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и по международной безопасности Бонни Дженкинс.
«Как заявлял (помощник президента США по нацбезопасности. — RT) Джейк Салливан, мы по-прежнему заинтересованы в обсуждении вопросов ядерной сферы», — цитирует её ТАСС.
8 ноября секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что деструктивные действия западных стран повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия.
Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что при нынешнем американском президенте Джо Байдене растёт главная угроза в мире — «ядерное потепление», которое рискует кончиться третьей мировой войной.