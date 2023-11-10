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Трамп: «ядерное потепление» при Байдене угрожает третьей мировой войной

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При нынешнем американском президенте Джо Байдене растёт главная угроза в мире — «ядерное потепление», которое рискует кончиться третьей мировой войной. Такое мнение высказал бывший лидер США Дональд Трамп.
Трамп: «ядерное потепление» при Байдене угрожает третьей мировой войной
  • AP
  • © Eduardo Munoz

В интервью телеканалу Univision он также назвал Байдена некомпетентным президентом. Трамп напомнил, что нынешний лидер «не может связать и двух слов», однако «имеет дело» с российским президентом Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, политик заявил, что на текущий момент ядерное оружие является главной угрозой для всего мира.

«И ключевым переговорщиком у нас выступает человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие. Можно закончить третьей мировой войной. Угроза заключается не в глобальном потеплении, а в ядерном потеплении», — сказал он.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что риск применения ядерного оружия растёт из-за действий Запада.

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