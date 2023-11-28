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В Китае заявили, что независимость Тайваня означает войну

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Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая Чэнь Биньхуа сообщил, что Китай не допустит сепаратистской деятельности Тайваня, которая направлена на независимость острова.

Об этом сообщает телеканал CGTN.

Как передаёт РИА Новости, по словам Чэнь, КНР не проявит снисходительности к силам независимости Тайваня, если они будут пропагандировать независимость острова.

«Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну», — сказал он.

14 ноября бывший посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что, если США нарушат принцип одного Китая, согласно которому Тайвань является частью КНР, риск войны значительно возрастёт.

Как ранее сообщило агентство «Синьхуа», председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско, что Вашингтон должен прекратить поставлять оружие Тайваню.

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