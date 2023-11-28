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Джонсон: палата представителей США может одобрить помощь Украине до праздников

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Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Майк Джонсон заявил, что Конгресс может одобрить помощь Израилю и Украине до праздников.

Об этом пишет портал Axios.

По словам Джонсона, Израиль является главным приоритетом для США, и его поддержка имеет ключевое значение.

Он также назвал Киев  ещё одним приоритетом, заявив, что, по мнению большинства членов Конгресса, дополнительная помощь Украине важна.

При этом он отметил, что для решения этого вопроса нужно проработать изменение пограничной политики Соединённых Штатов.

26 ноября американский конгрессмен Майкл Тёрнер заявил, что пакет помощи Израилю и Украине будет «очень трудно» принять до конца текущего года.

Позже стало известно, что сенат США 4 декабря проведёт голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели «национальной безопасности».

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