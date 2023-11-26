В США заявили, что вряд ли примут пакет помощи Украине и Израилю до конца года

Американский конгрессмен Майкл Тёрнер заявил, что пакет помощи Израилю и Украине будет «очень трудно» принять до конца текущего года.

В эфире телеканала NBC он подчеркнул, что главным препятствием будет политика американских властей по отношению к безопасности на южной границе США.

Политик отметил, что, несмотря на включение финансирования безопасности южной границы в пакет, изменений в политике Вашингтона по отношению к ней нет.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники выделили более $80 млрд для Украины.