Сенат США 4 декабря проголосует по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо лидера демократов в сенате Чака Шумера.
«Я намереваюсь вынесли президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря», — говорится в сообщении.
Ранее американский конгрессмен Майкл Тёрнер заявил, что пакет помощи Израилю и Украине будет «очень трудно» принять до конца текущего года.
Также экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что США отправили Украине почти все военные запасы.