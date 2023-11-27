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Сенат США 4 декабря проголосует по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю

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Сенат США 4 декабря проведёт голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели «национальной безопасности».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо лидера демократов в сенате Чака Шумера.

«Я намереваюсь вынесли президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее американский конгрессмен Майкл Тёрнер заявил, что пакет помощи Израилю и Украине будет «очень трудно» принять до конца текущего года.

Также экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что США отправили Украине почти все военные запасы.

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