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Президент Чехии Павел: Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины

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Чешский лидер Петр Павел заявил, что уровень военной поддержки Киева Западом оказался недостаточным.

Об этом пишет Corriere della Sera.

По его словам, страны Запада не сдержали обещания по вопросу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 идёт недостаточными темпами.

Павел также заявил, что эта ситуация не очень благоприятна для продолжения наступательных действий Вооружённых сил Украины.

26 ноября министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что республика увеличит выдачу коммерческих лицензий на поставки военной помощи Украине.

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