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Захарова назвала «апологетикой трансгуманизма» слова Борреля о помощи Газе

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля о гумпомощи людям в секторе Газа являются «апологетикой трансгуманизма».

Об этом она сообщила в Telegram.

«Апологетика трансгуманизма. Интересно, лечить, заботиться, любить того, кто завтра умрёт, тоже бессмысленно, с точки зрения Борреля?» — написала Захарова.

Ранее Боррель заявил, что считает бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кого завтра могут убить.

Таким образом он прокомментировал обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.

Пресс-секретарь представительства России в Палестине Алия Зарипова сообщила, что на территории сектора Газа зафиксировано затишье, однако не хватает воды и еды.

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