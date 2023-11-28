Захарова назвала «апологетикой трансгуманизма» слова Борреля о помощи Газе
Об этом она сообщила в Telegram.
«Апологетика трансгуманизма. Интересно, лечить, заботиться, любить того, кто завтра умрёт, тоже бессмысленно, с точки зрения Борреля?» — написала Захарова.
Ранее Боррель заявил, что считает бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кого завтра могут убить.
Таким образом он прокомментировал обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.
Пресс-секретарь представительства России в Палестине Алия Зарипова сообщила, что на территории сектора Газа зафиксировано затишье, однако не хватает воды и еды.