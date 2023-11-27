Боррель: бессмысленно отправлять еду тому, кого убьют на следующий день
- РИА Новости
«Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объём гуманитарной помощи... Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», — сказал он на пресс-конференции в Барселоне.
Боррель заявил, что нужно прекратить бомбардировки во избежание новых жертв, пишет РИА Новости.
Дипломат также заявил, что приостановка боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа должна быть продлена для нахождения политического решения конфликта.
27 ноября в Министерстве иностранных дел Катара подтвердили, что перемирие между израильскими войсками и силами ХАМАС в секторе Газа продлено ещё на два дня.