Боррель: бессмысленно отправлять еду тому, кого убьют на следующий день

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кого завтра могут убить. Так он прокомментировал обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.

«Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объём гуманитарной помощи... Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», — сказал он на пресс-конференции в Барселоне.

Боррель заявил, что нужно прекратить бомбардировки во избежание новых жертв, пишет РИА Новости.

Дипломат также заявил, что приостановка боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа должна быть продлена для нахождения политического решения конфликта.

27 ноября в Министерстве иностранных дел Катара подтвердили, что перемирие между израильскими войсками и силами ХАМАС в секторе Газа продлено ещё на два дня.