Вице-спикер Совфеда Косачёв: скифское золото должно находиться в Крыму

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о передаче коллекции скифского золота на Украину.

По словам вице-спикера Совфеда, это чисто политическое решение, не имеющее ничего общего с сохранением исторических и культурных ценностей.

При этом Косачёв напомнил, что в западных странах была широко распространена практика массового вывоза культурно-исторических ценностей из тех мест, где они создавались, с сохранением их «себе любимым».

«В данном случае в качестве «себя любимых» выступает Украина», — объяснил сенатор.

Он подчеркнул, что скифское золото должно находиться в Крыму, потому что «там его корни, истоки, происхождение».

Собеседник RT также выразил уверенность в том, что у России будет достаточно юридических аргументов, чтобы добиваться справедливости в международных судах.

«Насколько удастся это сделать, это уже другой вопрос, потому что мы понимаем, насколько подвержены западному влиянию, к сожалению, международные судебные инстанции. Увы, это факт, но ни в коем случае нельзя опускать руки, справедливость должна защищаться, и она должна восторжествовать», — заключил Косачёв.

Ранее музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу коллекции скифского золота на Украину.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения полуострова в состав России о своих правах на золото заявили как музеи Крыма, так и Киев.