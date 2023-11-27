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Лавров: большинство антироссийских санкций останутся после окончания СВО

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Львиная доля антироссийских санкций останется и после окончания спецоперации на Украине, такое мнение высказал 27 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: большинство антироссийских санкций останутся после окончания СВО
  • РИА Новости

Как отметил в ходе международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» в Москве глава внешнеполитического ведомства, этот вопрос уже стал темой дискуссий на Западе.

«Говорят об этом, что, когда всё закончится, они хотят закончить так втихаря, по-хитрому, заморозить, выиграть время, как было с Минскими соглашениями, вооружить опять нацистский режим в Киеве и продолжать свою агрессию, гибридную, негибридную, против России», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что Москва «десять раз подумает» о восстановлении отношений с Евросоюзом.

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