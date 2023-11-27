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В НАТО назвали предотвращение военной эскалации с Россией основной задачей

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Основной задачей НАТО остаётся предотвращение военной эскалации с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
В НАТО назвали предотвращение военной эскалации с Россией основной задачей
  • РИА Новости

«У НАТО есть две фундаментальные задачи... первая — это поддержка Украины... Другая важнейшая задача — это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг заявил, что альянс чётко сигнализирует России о готовности защищать территорию стран НАТО.

«Уже увеличили наше присутствие на восточном фланге альянса», — добавил он.

Столтенберг также заявил, что главы МИД стран НАТО намерены согласовать 28—29 ноября рекомендации для Украины на пути вступления в организацию.

Российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что для России чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины.

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