Страны НАТО планируют согласовать рекомендации для вступления Украины в альянс
- Gettyimages.ru
По его словам, все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО.
«На встрече в Брюсселе мы согласуем рекомендации в реформах Украины, которые приближают её к членству», — приводит РИА Новости заявление Столтенберга.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен с 27 по 29 ноября в Брюсселе примет участие во встрече с руководителями внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса и первом заседании совета НАТО — Украина на уровне глав министерств иностранных дел.