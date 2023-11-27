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Страны НАТО планируют согласовать рекомендации для вступления Украины в альянс

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Главы МИД стран НАТО намерены согласовать 28—29 ноября рекомендации для Украины на пути вступления в организацию. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Страны НАТО планируют согласовать рекомендации для вступления Украины в альянс
  • Gettyimages.ru

По его словам, все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО.

«На встрече в Брюсселе мы согласуем рекомендации в реформах Украины, которые приближают её к членству», — приводит РИА Новости заявление Столтенберга.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен с 27 по 29 ноября в Брюсселе примет участие во встрече с руководителями внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса и первом заседании совета НАТО — Украина на уровне глав министерств иностранных дел.

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