Политолог Мезюхо: музеи Киева не имеют отношения к скифскому золоту
- РИА Новости
«Очевидно, что это воровство. Суд в Нидерландах изначально принял абсолютно незаконное решение. Экспонаты выставки были взяты из фондов крымских музеев, соответственно, они должны вернуться в эти же учреждения»,— объяснил специалист.
По его словам, музеи Киева не имеют отношения к скифскому золоту. По мнению собеседника RT, нидерландский суд поступил «в духе неоколониальной политики», отдав это скифское золото тому, кому оно не принадлежит.
Ранее музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу коллекции скифского золота на Украину.