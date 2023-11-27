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Политолог Мезюхо: музеи Киева не имеют отношения к скифскому золоту

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Ангелина Шурпина
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу коллекции скифского золота на Украину.
Политолог Мезюхо: музеи Киева не имеют отношения к скифскому золоту
  • РИА Новости

«Очевидно, что это воровство. Суд в Нидерландах изначально принял абсолютно незаконное решение. Экспонаты выставки были взяты из фондов крымских музеев, соответственно, они должны вернуться в эти же учреждения»,— объяснил специалист.

По его словам, музеи Киева не имеют отношения к скифскому золоту. По мнению собеседника RT, нидерландский суд поступил «в духе неоколониальной политики», отдав это скифское золото тому, кому оно не принадлежит.

Ранее музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу коллекции скифского золота на Украину.

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