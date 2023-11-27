Депутат Госдумы прокомментировал передачу скифского золота Киеву

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу коллекции скифского золота на Украину.

Как подчеркнул депутат, это «старый вопрос». По его мнению, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был абсолютно прав, называя это решение политизированным.

«Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы это решение было пересмотрено», — заключил Чепа.

Ранее музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу коллекции скифского золота на Украину.

В пятницу, 24 ноября, Швыдкой в беседе с РИА Новости заявил о том, что решение о передаче коллекции скифского золота сделано «под серьёзным политическим нажимом».