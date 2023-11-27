RT в Telegram
Подпишись

Депутат Госдумы прокомментировал передачу скифского золота Киеву

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу коллекции скифского золота на Украину.
Депутат Госдумы прокомментировал передачу скифского золота Киеву
  • РИА Новости

Как подчеркнул депутат, это «старый вопрос». По его мнению, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был абсолютно прав, называя это решение политизированным.

«Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы это решение было пересмотрено», — заключил Чепа.

Ранее музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу коллекции скифского золота на Украину.

В пятницу, 24 ноября, Швыдкой в беседе с РИА Новости заявил о том, что решение о передаче коллекции скифского золота сделано «под серьёзным политическим нажимом». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить