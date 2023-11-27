Provence: школы французского Марселя наводнили крысы

Школы французского города Марсель наводнили крысы, пишет газета Provence.

«С прошлой весны, помимо сбоя в работе туалетной канализации, крысы и мыши наводнили классы и коридоры школы», — пишет газета о ситуации в одной из школ города, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в другой школе газете рассказали, что из-за крыс приходится выбрасывать книги и проводить дезинфекцию.

В июне при мэрии Парижа создали рабочую группу «по сосуществованию» горожан с крысами.

Также сообщалось, что быстрый рост популяции постельных клопов во Франции угрожает другим европейским странам, в том числе Эстонии.