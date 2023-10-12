ERR: нашествие клопов во Франции может затронуть Эстонию

Быстрый рост популяции постельных клопов во Франции угрожает другим европейским странам, в том числе Эстонии.

Информация об этом появилась на сайте ERR.

По данным портала, сегодня Париж переживает нашествие клопов. Отмечается, что паразитов можно встретить как в метро, ​​так и в больницах.

«Поскольку люди много путешествуют, проблема постельных клопов может распространиться и на другие европейские страны», — говорится в сообщении.

В июне при мэрии Парижа создали рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами.

В марте Париж на фоне забастовок оказался завален горами мусора.