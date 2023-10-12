ERR: нашествие клопов во Франции может затронуть Эстонию
Информация об этом появилась на сайте ERR.
По данным портала, сегодня Париж переживает нашествие клопов. Отмечается, что паразитов можно встретить как в метро, так и в больницах.
«Поскольку люди много путешествуют, проблема постельных клопов может распространиться и на другие европейские страны», — говорится в сообщении.
В июне при мэрии Парижа создали рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами.
В марте Париж на фоне забастовок оказался завален горами мусора.