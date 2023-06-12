CNEWS: при мэрии Парижа создали рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами

При мэрии Парижа создана рабочая группа по «сосуществованию» с крысами, которая призвана выявить пути улучшения условий жизни горожан, несмотря на повсеместное присутствие в столице Франции грызунов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал CNEWS.

«Группа должна будет предложить эффективные меры, чтобы жизнь парижан не была невыносимой», — сообщает агентство.

Отмечается, что эти меры будут включать закупку новых мусорных контейнеров, установку ловушек с ядом, а также работу с жителями города, оставляющих за собой мусор.

При этом, по словам вице-мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри, крысы «не представляют проблемы для общественного здоровья».

В марте Париж на фоне забастовок оказался завален горами мусора.

Уже в апреле протестующие против пенсионной реформы возвели баррикады из мусорных контейнеров на подъезде к Конституционному совету Франции.