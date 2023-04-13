Около конституционного совета Франции возвели мусорные баррикады

Протестующие против пенсионной реформы возвели баррикады из мусорных контейнеров на подъезде к конституционному совету Франции.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что на улице, ведущей к зданию совета, протестующие свалили в кучу порядка 40 пластиковых баков.

Предполагается, что акция связана с тем, что конституционный совет должен объявить 14 апреля о своей позиции по реформе.

Ранее в Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли петардой веранду ресторана «Ротонда», который считается любимым рестораном французского президента Эммануэля Макрона.