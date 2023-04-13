Около конституционного совета Франции возвели мусорные баррикады

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Протестующие против пенсионной реформы возвели баррикады из мусорных контейнеров на подъезде к конституционному совету Франции.
Около конституционного совета Франции возвели мусорные баррикады
  • AP

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что на улице, ведущей к зданию совета, протестующие свалили в кучу порядка 40 пластиковых баков.

Предполагается, что акция связана с тем, что конституционный совет должен объявить 14 апреля о своей позиции по реформе.

Ранее в Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли петардой веранду ресторана «Ротонда», который считается любимым рестораном французского президента Эммануэля Макрона.

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