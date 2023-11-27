Делегат в ОЗХО: есть доказательства участия США в поставках Киеву химикатов

У России есть доказательства участия США в поставках на Украину токсичных химикатов, заявил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кирилл Лысогорский.

«В нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их североатлантических союзников в поставках на Украину токсичных списочных и несписочных химикатов, а также средств их доставки», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что токсичные химикаты передаются ВСУ и воюющим на их стороне наёмникам.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что часть американских исследований в области военной биологии была свёрнута после заявлений Министерства обороны России.