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США свернули ряд проектов в области военной биологии после заявлений МО России

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Часть американских исследований в области военной биологии были свёрнуты после заявлений Министерства обороны России. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
США свернули ряд проектов в области военной биологии после заявлений МО России
  • Gettyimages.ru

Говоря на эту тему в эфире телеканала «Россия 24», Кириллов заявил, что американские военные чаще всего предпочитают не высказываться о заявлениях Минобороны России. А порой им и вовсе дают указание «не реагировать вообще».

«Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», — подытожил Кириллов, отвечая на вопрос, как в США реагируют на заявления начальника войск РХБЗ.

Ранее начальник войск РХБЗ сообщил о снижении числа атак на Запорожскую АЭС в сравнении с периодом начала СВО.

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