США свернули ряд проектов в области военной биологии после заявлений МО России
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Говоря на эту тему в эфире телеканала «Россия 24», Кириллов заявил, что американские военные чаще всего предпочитают не высказываться о заявлениях Минобороны России. А порой им и вовсе дают указание «не реагировать вообще».
«Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», — подытожил Кириллов, отвечая на вопрос, как в США реагируют на заявления начальника войск РХБЗ.
Ранее начальник войск РХБЗ сообщил о снижении числа атак на Запорожскую АЭС в сравнении с периодом начала СВО.