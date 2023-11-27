Лавров: Россия не станет закрывать дверь для трезвомыслящих игроков на Западе

Дверь в Россию для трезвомыслящих игроков на историческом Западе останется открытой, если они осознают реалии и вызовы процессов многополярности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Выступая 27 ноября на IX международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» в Москве, Лавров подчеркнул, что эти вызовы в своё время предвидел и ныне покойный политик и дипломат Евгений Примаков.

«Не хотим закрывать дверь, либо окно, либо форточку, как президент недавно касался этой темы, для трезвомыслящих игроков на историческом Западе по мере осознания ими реалий и вызовов объективных процессов многополярности, которые предвидел ещё Евгений Максимович Примаков», — заявил Лавров.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что российская сторона поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом СБ ООН.