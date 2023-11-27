Лавров: Россия не станет закрывать дверь для трезвомыслящих игроков на Западе
- РИА Новости
Выступая 27 ноября на IX международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» в Москве, Лавров подчеркнул, что эти вызовы в своё время предвидел и ныне покойный политик и дипломат Евгений Примаков.
«Не хотим закрывать дверь, либо окно, либо форточку, как президент недавно касался этой темы, для трезвомыслящих игроков на историческом Западе по мере осознания ими реалий и вызовов объективных процессов многополярности, которые предвидел ещё Евгений Максимович Примаков», — заявил Лавров.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что российская сторона поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом СБ ООН.