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Лавров: Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом СБ ООН

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Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом Совбеза ООН. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом СБ ООН
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что российская сторона ценит самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии.

«В этом контексте, как мы не раз говорили, Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН», — приводит ТАСС слова Лаврова.

В августе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении обсудить с президентом США Джо Байденом возможность изменений в Совете Безопасности ООН.

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