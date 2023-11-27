Лавров: Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом СБ ООН

Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом Совбеза ООН. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что российская сторона ценит самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии.

«В этом контексте, как мы не раз говорили, Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН», — приводит ТАСС слова Лаврова.

В августе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении обсудить с президентом США Джо Байденом возможность изменений в Совете Безопасности ООН.