Лавров: Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом СБ ООН
- РИА Новости
Он подчеркнул, что российская сторона ценит самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии.
«В этом контексте, как мы не раз говорили, Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН», — приводит ТАСС слова Лаврова.
В августе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении обсудить с президентом США Джо Байденом возможность изменений в Совете Безопасности ООН.