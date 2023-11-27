Ушаков назвал ситуацию на Украине итогом игнорирования НАТО интересов России
- РИА Новости
«Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упёртости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Папа Римский заявил, что «лай НАТО у дверей России» мог стать причиной начала спецоперации.
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.