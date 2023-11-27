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Ушаков назвал ситуацию на Украине итогом игнорирования НАТО интересов России

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Помощник президента России Юрий Ушаков назвал ситуацию вокруг Украины результатом игнорирования интересов России со стороны НАТО.
Ушаков назвал ситуацию на Украине итогом игнорирования НАТО интересов России
  • РИА Новости

«Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упёртости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Папа Римский заявил, что «лай НАТО у дверей России» мог стать причиной начала спецоперации.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

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